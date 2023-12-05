В Новгородской области обновили более 250 учреждений культуры за пять лет

В 2023 году в регионе также появились три библиотеки нового поколения

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Более 250 учреждений культуры были обновлены благодаря реализации нацпроекта "Культура" и проекта "Культура малой родины" в Новгородской области за пять лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства культуры Новгородской области.

"С 2019 года по нацпроекту "Культура" в Новгородской области обновили инфраструктуру более 250 учреждений культуры. <...> Если говорить о текущем годе - проведены капитальные ремонты домов культуры в селе Грузино Чудовского района и поселке Пола Парфинского района, где ремонтные работы сейчас в завершающей фазе, трех музеев в Марево, Крестцах и Малой Вишере, а также Валдайской детской школы искусств", - сказали в Минкультуры региона.

В 2023 году регион освоил новое направление - оснащение музеев современным оборудованием. Область получила поддержку, благодаря которой в семи музеях появилось новое оборудование. В 2023 году в регионе появились еще три библиотеки нового поколения: две в Великом Новгороде и одна в Парфинском районе, в общей сложности теперь их насчитывается девять.

"Это направление нацпроекта позволяет создавать креативные, яркие, интересные, комфортные пространства, востребованные у детей и у взрослых. Следующим шагом в развитии этих библиотек станет создание в них точек концентрации талантов "Гений места". Одна у нас есть уже. В этом году подали семь заявок. К концу года ожидаем результатов", - пояснили в Минкультуры, добавив, что в следующем году регион получил поддержку для 31 учреждения, в том числе запланирован капремонт трех сельских домов культуры, одной детской школы искусств, оснащение двух муниципальных музеев, создание двух модельных библиотек, проведение текущего ремонта в 22 учреждениях.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.