В арктическом селе в Якутии планируют построить амбулаторию взамен старой деревянной

Глава республики Айсен Николаев поручил возвести здание с обязательным сохранением круглосуточных коек для лечения больных

ЯКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Амбулаторию возведут в отдаленном селе Юрюнг-Хая в Анабарском районе Якутии, сейчас она размещена в деревянном здании и не соответствует санитарным требованиям, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки в Анабарский район проверил состояние врачебной амбулатории села Юрюнг-Хая и дал распоряжение правительству Республики Саха о строительстве нового здания для медицинского объекта, в том числе с привлечением средств президентского нацпроекта", - говорится в сообщении.

Амбулатория размещается в деревянном приспособленном здании 1991 года постройки, находится в неудовлетворительном состоянии и не отвечает санитарным требованиям.

Глава республики поручил кабмину построить новое здание с обязательным сохранением круглосуточных коек для лечения больных. "Хотя, по нормативам, в Юрюнг-Хая должен быть только фельдшерско-акушерский пункт, мы видим, что участковая больница селу, которое находится в экстремальных условиях, просто необходима. Здесь неделями из-за пурги и сильных ветров может отсутствовать наземное и воздушное сообщение. И даже рядовая травма может привести к тяжелым последствиям", - отметил Николаев.

В Якутии благодаря национальному проекту "Здравоохранение" введены республиканский перинатальный и республиканский кардиососудистый центры, 2 центральные районные больницы, 65 врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретены 229 единиц автотранспорта, в том числе 16 мобильных передвижных комплексов, 663 единицы медицинского оборудования. До конца года в Якутске введут республиканский онкоцентр. Нацпроект реализуется по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.

Анабарский национальный долгано-эвенкийский район является самым северным арктическим районом Республики Саха и охватывает по большей части тундровую зону, прилегающую к Северному Ледовитому океану. Там проживают около 3,7 тыс. человек, всего на его территории расположены два населенных пункта: Саскылах и Юрюнг-Хая.