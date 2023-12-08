В Приамурье более 700 жителей получили работу или организовали свое дело по нацпроекту

Согласно сведениям регионального правительства, в 2023 году более 3,5 тыс. жителей области подали заявки на обучение в федеральных и региональных образовательных учреждениях

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 декабря. /ТАСС/. Более 700 жителей Амурской области из 1,5 тыс. бесплатно прошли обучение в федеральных и региональных образовательных учреждениях и получили работу или организовали свое дело в рамках нацпроекта "Демография". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В этом году более 3,5 тыс. жителей области подали заявки на обучение, при этом свыше 600 заявок подали люди в возрасте 50 лет и предпенсионного возраста. 1,5 тыс. человек уже прошли обучение, 70% (более 700 человек) из них трудоустроились, организовали собственное дело или сохранили свое рабочее место, поменяв квалификацию", - говорится в сообщении.

Обучение проходят в очной и дистанционной формах. В программе участвуют три федеральных оператора - Томский госуниверситет, РАНХиГС и Институт развития профессионального образования, а также региональные операторы - амурские образовательные учреждения высшего и среднего профобразования. Желающие обучаются бесплатно в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". Это люди старше 50 лет, женщины, которые находятся в декретном отпуске, неработающие мамы, у которых есть дети до 7 лет, молодежь до 35 лет.

В Центре занятости населения Приамурья отмечают, что условия обучения с каждым годом расширяются. Так, в этом году добавили категорию "участники специальной военной операции и члены их семей". Также расширяется перечень программ для обучения. В этом году амурчанам было предложено более 500 профессиональных программ. Наибольшим спросом пользуются такие специальности как бухгалтер, специалист по охране труда, специалист по закупкам, кладовщик, графический, ландшафтный дизайнеры. Особенно популярны профессиональные программы для женщин, которые находятся в декретном отпуске или имеют маленьких детей, - продвижение товаров на маркетплейсах, парикмахер, мастер маникюра. Пользуется спросом программа "специалист внешнеэкономической деятельности". Это обусловлено тем, что регион находится на госгранице.