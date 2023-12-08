В Кировской области намерены отремонтировать 17 сельских домов культуры к концу 2024 года

В планах также провести модернизацию семи детских школ искусств региона

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Ремонт 17 сельских домов культуры, модернизацию 7 детских школ искусств и дооснащение 18 детских школ искусств завершат к концу 2024 года в Кировской области по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила на заседании организационного комитета по подготовке к празднованию 650-летия города Кирова статс-секретарь - заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

"За период реализации [нацпроекта "Культура"], то есть с 2019 года до конца 2024 года, мы завершим ремонт 17 сельских домов культуры, 7 детских школ искусств будут модернизированы, 18 детских школ искусств оснащены музыкальными инструментами, оборудованием", - сказала она на заседании, прошедшем в рамках деловой программы выставки-форума "Россия".

Она отметила, что также поддержат 13 муниципальных музеев, создадут 26 модельных библиотек. "С 2020 года бюджету Кировской области ежегодно предоставляется субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских кукольных театров. Уже выделено более 60 млн, планируем до 2026 года включительно выделить почти 40 млн", - пояснила она.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.