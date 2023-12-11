На Камчатке в 2024 году откроется школьный кванториум

Технопарк включит в себя химическую, биологическую, физическую и технологическую лаборатории

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Школьный кванториум в 2024 году откроют на Камчатке на базе средней школы №7 Петропавловск-Камчатского городского округа. Он включит в себя четыре лаборатории, сообщила ТАСС руководитель отдела сопровождения проектов Камчатского института развития образования Анна Фока.

"Размещаться новый детский технопарк будет на третьем этаже школы и включит в себя четыре лаборатории: химическую, биологическую, физическую и технологическую, а также рекреационное пространство для групповой работы и проектной деятельности. Уже определен перечень обязательного к закупке оборудования по предметам естественно-научного цикла - химии, физике и биологии, а в технологическом блоке ребята [будут] заниматься робототехникой. Планируется, что школьный кванториум заработает в сентябре 2024 года", - сообщила Фока.

Она добавила, что на создание кванториума выделяются средства из федерального бюджета - порядка 20 млн рублей и предполагается краевое софинансирование. Финансовая нагрузка по приведению площадок кванториума в соответствие с брендбуком и базовому оснащению технопарка ложится на управление образования Петропавловск-Камчатского городского округа.

Благодаря реализации на Камчатке мероприятий нацпроекта "Образование", первый кванториум на Камчатке появился в 2018 на базе регионального центра детского и юношеского технического творчества. В 2020 году регион получил мобильный технопарк "Кванториум - Камчатка".