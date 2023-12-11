В Якутии благодаря нацпроекту с 2019 года благоустроили 67 общественных территорий

Также удалось реконструировать свыше 140 дворовых территорий

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" позволил благоустроить в Якутии почти 70 общественных и свыше 140 дворовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Объем финансирования на благоустройство Якутии по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" значительно вырос за последние пять лет. Так, в 2019 году общая сумма государственной поддержки составляла еще чуть меньше 462 млн рублей, а в 2023 году уже превысила 912 млн. За это время в регионе были реализованы полномасштабные проекты по реконструкции 67 общественных и 144 дворовых территорий", - говорится в сообщении.

Как отметили в правительстве, в селе Ытык-Кюель, административном центре Таттинского района Якутии, благодаря нацпроекту благоустроили парк. Благоустройство провели к спартакиаде по национальным видам спорта "Игры Манчаары", мероприятие пройдет в селе в 2025 году.

Согласно проекту, в парке установлен круглогодичный павильон со смотровой площадкой и сценой, появились сезонные торговые точки, арт-объект "Таатта", тротуарные и велодорожки, скамейки, освещение, навигация и ограждение. У парка появился фирменный стиль и свой логотип - белый снегирь, который олицетворяет чистоту сердца и поэтическую душу. Логотип разработан на основе стихотворения поэта, драматурга и одного из основоположников якутской литературы Анемподиста Софронова. Софронов был родом из Таттинского района.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" является частью национального проекта "Жилье и городская среда", созданного по инициативе президента России Владимира Путина.