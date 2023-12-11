В Приморье отремонтировали шесть крупных объектов водоснабжения по нацпроекту

Сумма финансирования федерального проекта "Чистая вода" в регионе составила 792,8 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Приморского края и правительство РФ выделили 792,8 млн рублей на реализацию федерального проекта "Чистая вода" в Приморье в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в министерстве ЖКХ региона.

"Фактическая сумма финансирования за 2023 год составила 792,8 млн рублей. При этом всего в этом году запланирована сдача шести объектов водоснабжения - в поселке Посьет, селе Покровка, поселке Пограничный, селе Хороль, поселке Углекаменск, городе Лесозаводск", - рассказали в ведомстве. Там уточнили, что работы были начаты с 1 мая 2023 года, и сейчас завершаются на последних четырех объектах. Средняя техническая готовность составляет 97%, все материалы находятся на площадках.

В 2022 году объекты водоснабжения по региональному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" строили в восьми населенных пунктах Приморья. Среди выполненных работ - строительство нового водовода с гидрантами для тушения пожаров, модернизация сельской системы водоснабжения, строительство станции водоподготовки и другие. Часть работ продолжилась в 2023 году.

С момента начала действия программы в 2020 году на территории края введено в эксплуатацию 11 объектов в Арсеньевском городском округе и Спасск-Дальнем, в поселках Зарубино, Славянка, Хасан и Пограничный, в селах Губерово, Камень-Рыболов, Тавричанка, Глуховка, Хороль.

Ключевая задача федерального проекта "Чистая вода", который входит в нацпроект "Жилье и городская среда" - увеличить долю населения России, которое имеет доступ к качественной питьевой воде из систем централизованного водоснабжения. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.