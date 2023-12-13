В Кузбассе темпы восстановления лесов удвоились за пять лет

Глава региона Сергей Цивилев напомнил, что вокруг городов создаются "зеленые пояса", а также развивается внутреннее озеленение муниципалитетов

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Почти 58 тыс. га леса восстановили в Кузбассе за пять лет по проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", что в 1,8 раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области.

"За пять лет в Кузбассе восстановили леса на площади свыше 57,9 тыс. га. Это в 1,8 раза больше, чем за предшествующие пять лет. Среди мероприятий по восстановлению лесов наиболее сложным, дорогостоящим и трудозатратным является создание новых хвойных лесов с помощью посадки ручным и механизированным способом. За пять лет так высадили 12 тыс. га новых лесов. На площади почти 70 тыс. га провели уходовую обработку лесов", - говорится в распространенном сообщении.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, отдельное внимание уделяется восстановлению лесов вокруг городов. "У нас в регионе развивается создание "зеленых поясов" вокруг городов и внутреннее озеленение муниципалитетов. Специалисты лесного комплекса Кузбасса восстанавливают насаждения на тех участках, где деревья были вырублены или погибли от вредителей или болезней. В результате три последних года удается достигать стопроцентного восполнения площадей. По нацпроекту "Экология" поступила современная спецтехника, осваиваются новые технологии выращивания саженцев", - приводятся слова Цивилева в сообщении.

Сейчас в регионе создаются несколько новых питомников саженцев. Кемеровский лесхоз построит тепличный комплекс, где ежегодно будут подготавливать 2 млн саженцев. Еще две теплицы построят в Прокопьевске. В Кемерове специалисты Кемеровского государственного университета также планируют построить питомник инновационного типа с ежегодной производительностью не менее 1 млн саженцев.

В Кузбассе добывается больше половины всего российского угля, при разработке новых месторождений угольщикам приходится вырубать зеленые насаждения. Также вырубку проводят и при строительстве новых автомобильных дорог, коммунальных и электрических сетей. Новые леса позволяют компенсировать утраченные в прошлые годы зеленые насаждения.