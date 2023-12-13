В Карелии завершили ремонт дороги к музею-заповеднику "Кижи"

По словам главы региона Артура Парфенчикова, дорога является не только туристической инфраструктурой, но также связывает населенные пункты Заонежья и примыкает к федеральной трассе А-119

ТАСС, 13 декабря. Ремонт дороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа, которая ведет к музею-заповеднику "Кижи", завершили в Карелии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артур Парфенчиков.

"Завершили ремонт автодороги Медвежьегорск-Толвуя-Великая Губа. Это ключевое звено сухопутного маршрута к музею-заповеднику "Кижи". Теперь на автобусе или машине можно добраться до Оятевщины. А далее - на катере, остров [Кижи] от деревни отделяет лишь 800-метровый пролив", - написал губернатор.

Как отметил Парфенчиков, дорога важна не только для развития туризма. Она связывает населенные пункты Заонежья и примыкает к федеральной трассе А-119.

Также в Медвежьегорском районе обновлены: участки Зажогинская - Кузаранда - Вицино, Плавник - Кажма - Терехово, дорога Плавник - Кефтеницы, подъезд к станции Пергуба.

Работы проводились в рамках нацпроекта "Безопасные качественные автодороги".