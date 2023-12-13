В Петербурге отремонтировали на 30% больше дорог по сравнению с 2022 годом

Капитальный ремонт прошли девять объектов, были построены и сданы в эксплуатацию съезды в районе "Лахта центра" и Шуваловского проспекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Объем дорожного ремонта в Санкт-Петербурге в 2023 году увеличился на 30% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил директор Дирекции транспортного строительства города Евгений Варов на пресс-конференции ТАСС.

"Сезон оказался для строителей дорог и тех, кто их ремонтирует, благоприятным. <…> В целом, в городе мы отремонтировали в этом году на 30% больше площади и улиц, чем в прошлом", - сказал он.

Варов отметил, что капитальный ремонт прошли девять объектов, были построены и сданы в эксплуатацию съезды в районе "Лахта центра" и Шуваловского проспекта. Также в этом году город приступил к строительству Южной широтной магистрали, дорога свяжет город Пушкин и Славянку и обеспечит непрерывную связь через железнодорожные пути. Также внимание уделяется улично-дорожной сети на намыве Васильевского острова, открытие Шкиперской развязки планируется до конца года.

"2023 год был достаточно насыщенным по ремонтным работам "Мостотреста". Выполнен ремонт порядка 40 объектов общей протяженностью 6,5 км. <…> В этом году завершены такие знаковые большие объекты, как ремонт Биржевого моста, ремонт Рыбацкого моста, завершен ремонт набережной реки Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского", - добавил директор СПб ГБУ "Мостотрест" Всеслав Воронин.

В планах на предстоящий год - приведение улиц, набережных и мостов в нормативное состояние. Варов напомнил, что предстоит строительство Большого Смоленского моста. Объект станет главным для дирекции. Также намечено строительство продолжения набережной Макарова.

"Со следующего года мы заключим контракт, планы такие, на продолжение набережной Макарова от моста Бетанкура к Тучкову мосту. Мы заключим контракт и приступим к реализации этого недостающего участка. Будем обеспечивать строительство улицы Сперанского в центре города. Это из строительных объектов", - объяснил он.

О нацпроекте

По национальному проекту "Безопасные качественные дороги" город получает федеральное финансирование, которое в этом году составило 8 млрд 350 млн рублей, рассказал Варов. Он отметил, что эти средства и поддержка федерального центра позволили привести в нормативное состояние 85% дорожной сети Санкт-Петербургской городской агломерации.

"В агломерацию входит практически половина улично-дорожной сети Петербурга - это 1 771 км. Данные улицы, которые входят в агломерацию, - основополагающие. <…> 87 адресов мы сделали, привели к 85% в нормативном состоянии. На этом наши задачи не останавливаются, у нас такое же финансирование, как и в этом году, от которого зависят объемы работ, предусмотрены и на следующий год. Это порядка 11,5 млрд предусмотрены, как на 2024 год, такая же сумма предусмотрена на 2025 год", - сказал он.