В Рязанской области почти втрое вырастет финансирование нацпроекта "Образование"

В 2024 году в регионе начнется реализация пилотного проекта по созданию флагманских образовательных учреждений

ТАСС, 13 декабря. Депутаты Рязанской областной думы в среду приняли в двух чтениях закон о бюджете региона на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, согласно которому в следующем году на национальный проект "Образование" планируется направить 3,3 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше прогнозируемого уровня исполнения нацпроекта по итогам 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"На НП "Образование" бюджетные ассигнования на 2024 год запланированы в сумме 3,3 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе Рязанской облдумы.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, ожидаемое исполнение бюджетных ассигнований в рамках реализации нацпроекта "Образование" в Рязанской области по итогам 2023 года составляет порядка 1,2 млрд рублей. На сегодняшний день уровень исполнения нацпроекта - более 70%.

По данным пресс-службы Рязанской областной думы, в 2024 году в регионе начнется реализация пилотного проекта по созданию флагманских образовательных учреждений. На это выделено 1,1 млрд рублей. "Также завершится строительство школ в Семчино и в Касимове. В сельской местности и малых городах начнут работу 56 центров образования естественно-научной и технологической направленности и 2 детских технопарка "Кванториум", - сообщили в пресс-службе.

На реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2024 году предусмотрено 7,6 млрд рублей - почти половина объема регионального дорожного фонда. На нацпроект "Демография" - более 2 млрд рублей.

На нацпроект "Здравоохранение" в 2024 году заложены средства в сумме 1,6 млрд рублей, из них почти 1 млрд на модернизацию первичного звена. По нацпроекту "Жилье и городская среда" 1,4 млрд рублей будут направлены на строительство социальной и коммунальной инфраструктуры, а также реализацию инфраструктурных проектов. "Сохранена в следующем году и государственная поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, дорожного хозяйства и других значимых отраслей экономики", - добавили в пресс-службе.