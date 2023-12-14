В Чувашии за три года в хозяйственный оборот вернули около 40 га земель

По словам замглавы Минприроды республики Елены Дымзы, ликвидация свалок позволила улучшить качество жизни 100 тыс. жителей региона

ЧЕБОКСАРЫ, 14 декабря. /ТАСС/. Рекультивация четырех полигонов твердых бытовых отходов в Чувашии за три года позволила улучшить качество жизни около 100 тыс. человек. Об этом сообщила замглавы Минприроды республики Елена Дымза, говоря, в частности, о реализации национального проекта "Экология".

"За три года было рекультивировано четыре объекта накопленного вреда окружающей среде, благодаря чему в хозяйственный оборот возвращено около 40 га земель и улучшено качество жизни около 100 тыс. человек", - отметила Дымза, открывая республиканский экологический фестиваль "Зеленая Чувашия".

По ее словам, к 2030 году предстоит вдвое снизить объем захоронения отходов и обеспечить сортировку всех отходов. "Работа будет продолжена в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". В 2024 году в данный проект будут включены закрытые объекты размещения отходов в Красноармейском, Комсомольском и Марпосадском муниципальных округах", - сообщила замминистра.

Она добавила, что планируется строительство мусоросортировочных комплексов в Батыревском, Моргаушском, Канашском округах мощностью около 30 тыс. тонн каждый.