Размер дорожного фонда Тамбовской области в 2023 году увеличили до 10 млрд рублей

Объем дорожного строительства в регионе увеличился до 320 км

ТАСС, 15 декабря. В Тамбовской области направят 10 млрд рублей на финансирование дорожного фонда региона в 2023 году, что на 0,8 млрд рублей больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2023 году финансирование национального проекта в Тамбовской области составляет 2,56 млрд рублей. При этом размер дорожного фонда региона достигнет рекордных 10 млрд рублей, в то время как годом ранее он был 9,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Всего в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 93 км дорог. Также в регионе объем дорожного строительства увеличился до 320 км, годом ранее показатель был равен 300 км.

Благодаря нацпроекту досрочно приступили к ремонту двухкилометрового участка дороги Сатинка - Медное - "Тамбов-Пенза"- Рассказово - Уварово - Мучкапский. "Стоимость контракта составила более 48 млн рублей. Работы выполнены в соответствии с графиком", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты стартовали в 2019 году.