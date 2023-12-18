Красноярский край получит более 50 млн рублей на приобретение БПЛА

Точное количество закупленных беспилотников определят позднее

КРАСНОЯРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Красноярский край, где находится около 10% лесов России, впервые получит в 2024-2025 годах более 50 млн рублей на приобретение БПЛА, сообщили ТАСС в краевом министерстве природных ресурсов и лесного комплекса края.

БПЛА применяют для обнаружения термоточек, границ и направления распространения огня, корректировки действий лесопожарных формирований. Красноярский край имеет одну из самых больших в стране зону контроля, где из-за труднодоступности лесные пожары тушат при угрозе населенным пунктам или объектам инфраструктуры или экономики.

"На приобретение БПЛА в федеральном бюджете на 2024 год запланировано 33 млн рублей и еще 18 млн - на 2025", - сообщили в министерстве, добавив, что средства выделяются в рамках нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы". В ведомстве сообщили, что точное количество закупленных БПЛА будет определенно позднее.

По словам собеседника агентства, беспилотные летательные аппараты будут переданы в Лесопожарный центр и лесную охрану. В арсенале у региона 27 БПЛА для борьбы с лесными пожарами.

Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем заработает с начала 2024 года, заявляли ранее в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова.