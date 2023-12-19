Самарская область планирует благоустроить более 120 общественных пространств в 2024 году

В 2023 году в регионе отремонтировали 141 территорию

ТАСС, 19 декабря. В Самарской области в 2024 году планируют благоустроить не менее 122 общественных и 232 дворовых территорий по проекту "Формирование комфортной городской среды". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ области.

"В рамках федерального проекта в 2024 году планируется благоустроить не менее 122 общественных и 232 дворовых территорий. На 2024 год объем финансирования федерального проекта в настоящее время составляет более 1,3 млрд рублей (в том числе средства федерального бюджета - более 1,04 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

В 2023 году, отметили в министерстве, благоустроили 141 общественное пространство и 321 дворовую территорию.

"Стоит отметить, что по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 18 проектов стали лауреатами данного конкурса", - добавили в пресс-службе.

Проект "Формирование комфортной городской среды" входит в нацпроект "Жилье и городская среда". Одна из ключевых задач нацпроекта - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.