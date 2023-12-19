Самарская область сократила объем сбрасываемых в Волгу сточных вод на 50 млн куб. м

Всего в регионе в 2023 году реализуются 11 объектов водоотведения

ТАСС, 19 декабря. Самарская область сократила объем загрязненных сточных вод, которые сбрасываются в Волгу, на 50 млн куб. м с 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства энергетики и ЖКХ области.

"В рамках реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" на территории Самарской области с 2019 года введены в эксплуатацию восемь очистных сооружений в г.о. Сызрань, Жигулевск (два объекта), Октябрьск, Самара, Отрадный, Похвистнево, а также в м.р. Елховский, что позволило существенно сократить ежегодный сброс в Волгу загрязненных сточных вод в общем объеме на 55,05 млн куб. м ежегодно (с 300 млн куб. м до 240,98 млн куб. м в год)", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего в 2023 году реализуются 11 объектов водоотведения: один ввели в эксплуатацию, еще два планируются к вводу в 2023 году.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется по нацпроекту "Экология" в 2019-2024 годах. Цель проекта - улучшение экологического состояния Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. После завершения проекта ему на смену придет новый федеральный проект оздоровления водных объектов РФ.