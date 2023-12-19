В Нижегородской области в 2023 году доступ к мобильному интернету получили 30 тыс. человек

Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету предусмотрено федеральным проектом "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 декабря. /ТАСС/. Доступ к интернету в малых населенных пунктах Нижегородской области в 2023 году получили 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба губернатора Глеба Никитина.

"Современный мир сложно представить без интернета. Задача органов власти - те "белые пятна" без связи, которые еще есть, закрывать как можно скорее. Проект "Устранение цифрового неравенства" предполагает строительство базовых станций там, где проживают от 100 до 500 человек. Для жителей становятся доступными современные мобильные сервисы, услуги телемедицины, различные госуслуги. За время действия программы доступ к мобильному интернету получили более 36 тысяч жителей региона, из них 30 тысяч - в 2023 году", - приводятся в сообщении слова Никитина.

В пресс-службе отметили, что в 2024 году еще более 30 малых населенных пунктов региона подключат к интернету по нацпроекту "Цифровая экономика".

Развитие инфраструктуры связи и расширение доступа к интернету в отдаленных и труднодоступных малонаселенных пунктах предусмотрено федеральным проектом "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предполагает преодоление цифрового неравенства и обеспечение гражданам доступа к современным цифровым услугам, дистанционному образованию и телемедицине.