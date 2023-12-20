На Камчатке отремонтировали 10 домов культуры по нацпроекту в 2023 году

На эти цели регион получил более 450 млн рублей с 2019 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 декабря. /ТАСС/. На Камчатке отремонтировали 10 сельских домов культуры в 2023 году по нацпроекту, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В 2023 году на средства нацпроекта "Культура" на Камчатке проведены работы по капремонту в десяти сельских домах культуры - в Милькове, Николаевке, Сосновке, Эссо, Анавгае, Начиках, Апаче, "Галактика" в Елизове, Раздольном и Ключах", - говорится в сообщении.

Также по нацпроекту на полуострове отремонтированы детские школы искусств, открыты модельные библиотеки, обновлена материально-техническая база учреждений культуры. На эти цели с 2019 года регион получил более 450 млн рублей.