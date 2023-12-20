В Самарской области в 2023 году построили более 30 фельдшерско-акушерских пунктов

Прием пациентов в части новых медучреждений намерены начать до конца 2023 года, а в остальных - в первом квартале 2024-го

ТАСС, 20 декабря. В Самарской области в 2023 году возвели 31 фельдшерско-акушерский пункт, что почти втрое больше, чем годом ранее. Это стало возможным, в том числе благодаря опережающему финансированию, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

"В 2023 году завершено возведение 19 фельдшерско-акушерских пунктов, одного отделения общеврачебной практики, трех врачебных амбулаторий. Начало приема пациентов по всем объектам планируется до конца 2023 года", - отметили в ведомстве.

Кроме того, благодаря опережающему финансированию построены еще 10 ФАПов, предусмотренных региональной программой модернизации первичного звена здравоохранения на 2024 год. До конца года запланировано сдать еще два объекта. Прием пациентов в этих фельдшерско-акушерских пунктах запланирован на первый квартал 2024 года.

В 2022 году в регионе ввели 12 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 офиса врача общей практики, 3 врачебных амбулатории. Всего в сельских территориях региона за пять лет открыли 105 новых медицинских объектов: 83 фельдшерско-акушерских пункта, 11 отделений врачей общей практики, 7 врачебных амбулаторий и 4 клинико-диагностических отделения.