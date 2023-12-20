В 2024 году планируют отремонтировать еще 44 объекта в регионе

ТАСС, 20 декабря. Более 150 объектов здравоохранения построено в Самарской области с начала реализации нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара".

"За время реализации нацпроекта "Здравоохранение" мы ввели в эксплуатацию 151 новый объект. Это госпитали, больницы, офисы врачей общей практики, ФАПы. И до конца года еще введем поликлинику", - сказал Азаров.

Губернатор отмечает, что область добилась серьезных успехов в развитии социальной инфраструктуры. "Если посчитать все вместе - и строительство, и капремонты - уже более 600 объектов здравоохранения привели в порядок", - цитирует пресс-служба правительства выступление Азарова во время вручения государственных и региональных наград жителям региона.

На следующий год, уточнили ТАСС в пресс-службе Минздрава Самарской области, запланирован капитальный ремонт еще 44 объектов на сумму 343,8 млн рублей.

В 2023 году в регионе был запланирован ремонт 56 объектов здравоохранения, на что было выделено свыше 410,3 млн рублей. В настоящее время завершены работы на 41 объекте, завершение еще шести перенесено на следующий год. По остальным объектам капитальный ремонт планируется завершить до конца года.