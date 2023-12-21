В России более 20 тыс. человек прошли обучение в 2023 году для работы в ОПК

Как отметили в Роструде, в настоящее время завершают обучение еще несколько тысяч

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Более 20 тыс. человек в 2023 году прошли обучение по нацпроекту "Демография" для дальнейшей работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России, сейчас завершают обучение еще несколько тысяч. Об этом сообщается на сайте Роструда.

"Программа переобучения работников ОПК помогает предприятиям комплекса восполнить потребности в специалистах, а работникам - обучиться на другую специальность или повысить свои профессиональные навыки. Более 20 тысяч человек переобучились в рамках данной меры в этом году, еще несколько тысяч сейчас завершают свое обучение", - цитируют в сообщении руководителя Роструда Михаила Иванкова.

Отмечается, что в этом году в программе обучения приняли участие свыше 300 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Эту меру государственной поддержки продлят и на следующий год.

Принять участие в программе переобучения могут работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также россияне, которые при обращении в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы заключили ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.