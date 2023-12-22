В Белогорске рекультивировали полигон ТКО по нацпроекту на год раньше

Министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Славгородская уточнила, что на месте полигона уже высажены березы, сосны и другие деревья

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Подрядчик рекультивации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) в городе Белогорске Республики Крым завершил работы, которые по проекту нужно было выполнить до декабря 2024 года. Рекультивация проводилась по нацпроекту "Экология", сообщила журналистам министр экологии и природных ресурсов региона Ольга Славгородская.

"Объект в Белогорске: даже несмотря на то, что у нас были разбирательства, было расторжение контракта - на сегодняшний день возбуждено уголовное производство в отношении предыдущего подрядчика, ведутся следственные мероприятия, - нам удалось [рекультивировать] в сжатые сроки, досрочно на год закончить этот объект", - сказала Славгородская.

Министр уточнила, что на месте полигона уже высажены березы, сосны и другие деревья, также планируется восстановить травяной покров.

"Буквально две недели назад подписан акт о ликвидации данного объекта накопленного экологического вреда. <...> Если раньше мы, проезжая из Белогорска в сторону Старого Крыма по старой дороге, видели вдоль дороги большую свалку и миллионы полиэтиленовых пакетов на деревьях, то сегодня это зеленый ландшафт и, я бы даже сказала, неплохая прогулочная зона", - добавила глава Минприроды республики.

О планах рекультивировать по нацпроекту два полигона ТКО площадью 7 га в Судаке и Белогорске власти региона сообщили еще в августе 2019 года. Тогда Минэкономразвития республики уточнило, что ликвидация этих объектов улучшит качество жизни для 33 тыс. человек. Полигон в Судаке рекультивировали в сентябре 2022 года - на два года раньше предусмотренного контрактом срока.