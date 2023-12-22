В Курахском районе Дагестана создали по нацпроекту современное культурное пространство

В обновленном учреждении планируют проводить конкурсы, встречи, показы фильмов, приглашать артистов из соседних сел и муниципалитетов, а также государственные театрально-концертные коллективы региона

МАХАЧКАЛА, 22 декабря./ТАСС/. Первый дом культуры, обновленный в рамках нацпроекта, открыли в горном Курахском районе Дагестана. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства культуры республики.

"Дом культуры, нуждавшийся в ремонте уже более полувека, обновили в Курахском районе в рамках национального проекта "Культура". Сегодня здесь имеется просторный зал на 280 посадочных мест, гримерная для артистов, административные помещения. В здании базируется Центр традиционной культуры народов России, где собраны около 100 предметов традиционного быта курахцев", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря обновленному ДК у местных творческих коллективов, которые "активно участвуют в культурной жизни республики, становятся победителями региональных конкурсов, появилось свое культурное пространство.

В обновленном учреждении планируется проводить конкурсы, встречи, показы фильмов, приглашать артистов из соседних сел и муниципалитетов, а также государственные театрально-концертные коллективы Дагестана, приводит пресс-служба слова министра культуры региона Заремы Бутаевой.