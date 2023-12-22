Первый в Чувашии музей русской провинции открыли в Алатыре

Он появился благодаря национальному проекту "Культура"

ЧЕБОКСАРЫ, 22 декабря. /ТАСС/. Музей русской провинции впервые открыт в Чувашии. Он находится в Алатыре и посвящен истории города, начиная с 1552 года, написал в Telegram-канале глава республики Олег Николаев.

"Сегодня свои двери открыл первый в Чувашии музей русской провинции. Он знакомит с историей Алатыря и Алатырского уезда с момента возникновения в 1552 году и до 30-х годов 20 века и включает палеонтологические, археологические и этнографические материалы, личные вещи и документы знаменитых земляков, научные коллекции и архивы алатырских краеведов, фонд живописи, графики и декоративно-прикладного искусства", - написал Николаев.

Отмечается, что музей появился благодаря национальному проекту "Культура". В Минкультуры Чувашии ТАСС уточнили, что в 2023 году на создание постоянной выставочной экспозиции направлено по нацпроекту 28,3 млн рублей, в том числе 10 млн рублей перечислено из федерального бюджета. В 2020 году здание отреставрировали, на что было выделено более 38 млн рублей.

По информации министерства, в музее создано 14 тематических залов. Помимо экспозиции, посвященной основанию Алатыря, организованы залы религии, искусств, городского быта, живописи и графики, а также крестьянский, выставочный, дворянский и купеческие залы.

Музей русской провинции располагается в двухэтажном здании по улице Комсомола, 47, являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Здание было построено в 1911 году по проекту симбирского архитектора Федора Ливчака. До революции здесь располагалось городское училище, затем в нем размещались различные учреждения.

Обновленный дом культуры

В министерстве сообщили, что еще одно учреждение культуры открыто в Алатырском округе. В поселке Первомайский после капитального ремонта начал работать дом культуры. "Это большой новогодний подарок, которого ждали все жители поселка. <…> За последние три года для того, чтобы появилось это уютное, светлое, красивое помещение, из федерального и республиканского бюджетов было выделено порядка 15 млн рублей", - цитируют в сообщении главу Минкультуры Чувашии Светлану Каликову.

Кроме того, в Алатырском округе в ходе рабочей поездки подписаны соглашения с администрацией Сурского района Ульяновской области и администрацией Ардатовского района Мордовии о социально-культурном сотрудничестве. "Будем проводить совместные фестивали, ярмарки, народные гуляния, выставки и другие праздничные мероприятия", - уточнил Николаев в своем телеграм-канале.

Алатырь является одним из старинных русских городов. Он основан в 1552 году. В 2019 году Алатырь включен в перечень исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Чувашии. По информации Минкультуры региона, в городе находятся 93 объекта культурного наследия, в том числе два памятника истории и культуры федерального значения: храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи (1703 год) и Николо-Знаменская церковь (1770 год).