Под Великим Новгородом восстановили здание купеческого клуба XIX века

Общая сумма работ составила 138 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Объект культурного наследия регионального значения купеческий клуб, который был построен в конце XIX века на деньги и по инициативе окуловских купцов, восстановлен благодаря реализации нацпроекта "Культура". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Здание является объектом культурного наследия регионального значения и было построено в конце XIX века на деньги и по инициативе окуловских купцов. После революции 1917 года здесь размещался клуб железнодорожников, и здание всегда было центральном местом для главных городских мероприятий. Во время Великой Отечественной войны здесь работал госпиталь", - отмечается в сообщении.

Двухэтажное здание было построено в 1914 году в конце 1-й Александровской улицы в Окуловке Новгородской области. После революции 1917 года клуб стал центром общественно-политической и культурной жизни, до 2013 года в нем располагался центр культуры и досуга, затем двухэтажное строение было признано аварийным и закрыто для посещений. Его реставрация началась в прошлом году, в рамках реализации проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

В 2021 году инициативу по возрождению купеческого клуба поддержала министр культуры России Ольга Любимова.

Общая сумма работ составила 138 млн рублей. В помещениях клуба появилась новая мебель, современное звуковое - и видео оборудование, компьютеры, есть все необходимое для обучения ребят робототехнике. Как рассказала директор межпоселенческого культурно-досугового центра Милена Стриганова, в учреждении создано 57 клубных формирований, в них занимаются почти 700 человек. В здании купеческого клуба, который является филиалом центра, планируется организовать 10 клубных формирований с общей численностью участников 150 человек.

На первом этаже откроется клуб молодой семьи и кружок робототехники, танцевальный зал. Выше этажом - зрительный зал, клубное формирование по актерскому мастерству и театральная студия, выставочные пространства.