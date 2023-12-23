В Якутии открыли новый аэровокзальный комплекс аэропорта Нерюнгри

Это 10-ый аэропорт республики, реконструированный в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры"

ТАСС, 23 декабря. Новый аэровокзальный комплекс аэропорта Нерюнгри открыли в якутском поселке Чульман в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры". Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В преддверии Нового года наступил долгожданный и исключительно важный момент в истории транспортной инфраструктуры нашей республики. Мы открыли новое, современное здание аэровокзального комплекса города Нерюнгри, располагающееся на общей площади 9 тыс. кв. м! Это уже 10-ый аэропорт Якутии, реконструированный в рамках реализации нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры", - написал он.

Старый аэровокзал на 100 человек находился в приспособленном здании 1987 года постройки. Со строительством нового здания пропускная способность выросла в три раза до 300 человек. На первом этаже терминала оборудована зона вылета. Здесь также размещены стойки регистрации, пункты предварительного контроля, камеры хранения, административные и иные помещения. На втором этаже находятся зона ожидания для пассажиров, столовая, комната матери и ребенка и технические помещения. На территории аэропорта также построены аварийно-спасательная станция, контрольно-пропускной пункт, склад горюче-смазочных материалов, станция водоподготовки. Работы проведены по заказу Росавиации. Строительство велось компанией "Стройдорсервис". Стоимость реконструкции составила 9,8 млрд рублей.

Аэропорт Нерюнгри находится в 8 км от поселка Чульман. Он состоит в ведении федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера". Основные клиенты аэропорта: авиакомпании "Аврора", "Якутия", "Газпром авиа", "Ираэро", "Нордстар" и "Сибирь". В зимний период из-за туманов он часто становится запасным аэродромом для аэропорта Якутска. Отсюда напрямую выполняются рейсы в другие регионы, в том числе в Центральную Россию. Также в 2021 году в аэропорту Нерюнгри была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы. Ее протяженность составляет 3,6 тыс. м, ширина 45 м. Сейчас она может осуществлять прием и выпуск всех современных типов воздушных судов.

Якутия - лидер по количеству региональных аэропортов, которые модернизируются по нацпроекту. Всего в "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" включено 14 аэропортов республики. Уже обновлены аэропорты в девяти населенных пунктах. Ожидается открытие аэропорта Усть-Неры. В следующем году завершится модернизация аэропортов Полярного, Олекминска и Мирного.