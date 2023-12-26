В Приморье площадь восстановленных лесов превысила объем погибших более чем в 2,5 раза

ВЛАДИВОСТОК, 26 декабря. /ТАСС/. Площадь лесов, которые были восстановлены в Приморье за последние пять лет, превысила площадь погибших и вырубленных на 265%. Работы по восстановлению шли в рамках нацпроекта "Экология", сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Основной показатель регионального проекта "Сохранение лесов в Приморском крае" - отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади погибших и вырубленных насаждений - в 2023 году составил 148% при плановом значении 99,9%", - приводит пресс-служба сообщение специалистов Минлесхоза региона.

Также, по данным ведомства, в 2023 году успели восстановить более 12 тыс. га лесов. Специалисты добавили, что в основном леса восстанавливаются естественным образом, но процессу помогает и человек. За 2023 году высадили более 1,8 млн сеянцев.

"Вопросами искусственного лесовосстановления в регионе занимается краевое учреждение "Приморская авиабаза". Приморские лесоводы рассчитывают в обозримом будущем полностью перейти на местный лесопосадочный материал", - уточняется в сообщении.