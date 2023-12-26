В Бурятии в 2024 году планируют завершить оздоровление озера Котокель

Его проводят в рамках нацпроекта "Экология"

УЛАН-УДЭ, 26 декабря. /ТАСС/. Работы по оздоровлению озера Котокель - спутника Байкала - завершат в 2024 году. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

"Выполнено два этапа работ по улучшению экологического состояния озера Котокельское в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология" на 12,7 млн рублей. Работы будут продолжены в 2024 году", - сообщили в министерстве.

С 2009 года на озере началась массовая гибель рыбы из-за "гаффской" болезни, были случаи заражения людей. Более 15 баз отдыха приостановили свою деятельность. В 2013 году Котокель закрыли для туристов из-за токсичности воды и рыбы, на водоеме запретили как отдых, так и рыбалку.

В 2019 году органы Роспотребнадзора сняли ограничения. В 2022 году начался проект по экологическому оздоровлению озера. "Это работы по предотвращению его заболачивания путем очистки мелководья и береговой полосы от илистых осадков, камыша, рогоза и иной отмершей растительности, - отметили в министерстве. - Bcе этo пoзвoлит peaбилитиpoвaть и вoccтaнoвить пpoцecc caмooчищeния водоема".

Площадь озера Котокель оставляет около 67 кв. км. Его называют спутником Байкала, этот водоем находится в 2 км от крупного озера, с восточной стороны. Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Завершение очистки намечено к осени 2024 года.