В Саратовской области в 2023 году направили на образование рекордные 6 млрд рублей

В 2022 году объем финансирования составлял 5,7 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства - министр образования региона Михаил Орлов

САРАТОВ, 26 декабря. /ТАСС/. Рекордную сумму - более чем 6 млрд рублей - направили в Саратовской области на реализацию мероприятий нацпроекта "Образование" в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства - министр образования региона Михаил Орлов.

"2023 год стал рекордным. Объем финансирования нацпроекта составляет более 6 млрд рублей по году для Саратовской области. В 2022 году - 5,7 [млрд рублей]", - сказал Орлов.

В ходе брифинга министр сообщил, что по нацпроекту в этом году в регионе построили 4 новых школьных здания на 1,7 тыс. ученических мест. Они начали работать 1 сентября. Кроме того, в области отремонтировали 484 здания образовательных учреждений, среди которых школы и детские сады.

Национальный проект "Образование" реализуется в РФ с 1 января 2019 года и рассчитан до конца 2024 года. Он направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.