Предложения по обновлению национальных проектов представят к июню 2024 года

Минэкономразвития и Минфин в августе представят предложения по актуализации плана по достижению национальных целей развития до 2030 года с перспективой до 2036 года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ актуализирует действующие нацпроекты для их реализации в 2025-2030 годах, итоговые предложения по их обновлению будут представлены к началу июня 2024 года. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство актуализирует действующие национальные проекты для их реализации в 2025-2030 годах. Итоговые предложения по содержанию и предельному объему финансирования обновленных национальных проектов должны быть представлены к началу июня 2024 года", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

В августе 2024 года Минэкономразвития и Минфин представят предложения по актуализации плана по достижению национальных целей развития до 2030 года с перспективой до 2036 года. В них будут увязаны показатели национальных целей развития, нацпроектов, стратегических инициатив и госпрограмм.

Как отметили в кабмине, перечень поручений, который утвердил премьер по итогам совещания о продлении реализации нацпроектов, предполагает доработку каждого из них. Особое внимание министерств в этой работе будут уделено решению конкретных задач, которые непосредственно влияют на улучшение и достижение национальных целей развития.

В кабмине добавили, что в этой работе также будут участвовать представители комиссий Госсовета по соответствующим направлениям.