В Кузбассе в рамках нацпроекта открыты 5 ФАПов и 2 врачебные амбулатории

Губернатор региона Сергей Цивилев отметил, что финансирование строительства составило 76,2 млн рублей из федерального бюджета

КЕМЕРОВО, 28 декабря. /ТАСС/. Власти Кемеровской области открыли в регионе пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две врачебные амбулатории в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона с ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Новые модульные ФАПы и врачебная амбулатория открылись в Яшкинском, Кемеровском, Топкинском и Крапивинском округах, а врачебная амбулатория в поселке Звездный в Кемеровском округе начала работу после капитального ремонта. Медпункты смогут принимать более 6 тыс. жителей региона. Финансирование строительства составило 76,2 млн рублей из федерального бюджета", - сказал Цивилев.

Как проинформировали в пресс-службе, в ФАПах медицинскую помощь смогут получить 1 тыс. 157 человек из станционного поселка Литвиново и деревни Литвиново Яшкинского округа, 321 человек из поселка Черемушки Кемеровского округа и более 1 тыс. 600 жителей поселков Рассвет и Центральный, а также села Черемичкино Топкинского округа.

Кроме того, 1 тыс. 646 человек будет обслуживать модульная врачебная амбулатория в селе Борисово Крапивинского округа и 1 тыс. 331 жителя амбулатория в поселке Звездный Кемеровского округа.

Медпункты отвечают всем современным требованиям и санитарным нормам, они укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, новой мебелью и пандусами для маломобильных граждан, добавили в пресс-службе.

"Мы продолжаем активную работу по повышению качества и доступности медицинской помощи для наших жителей, открываем современные больницы, ФАПы и амбулатории с новой медтехникой. Сейчас все медпункты обеспечиваем высокоскоростным интернетом, чтобы врачи могли проводить телемедицинские консультации со специалистами региональных клиник", - отметил Цивилев, слова которого приводятся в сообщении.