В Архангельске начали заселять самый большой в регионе дом, построенный по нацпроекту

Губернатор Александр Цыбульский отметил, что двор дома, а также детские площадки и тротуары уже обустроены

ТАСС, 28 декабря. Первые жильцы самого большого в Архангельской области жилого дома, построенного по нацпроекту "Жилье и городская среда", получили ключи от квартир. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Цыбульский.

"Новоселы самого большого дома, построенного в регионе по президентскому нацпроекту "Жилье и городская среда", уже начинают обустраивать свои квартиры. В девятиэтажном доме на улице Карпогорской в Архангельске - 314 квартир. Первым семьям сегодня вручили ключи, а всего в новый дом переедут 929 новоселов", - написал Цыбульский.

Губернатор добавил, что двор дома, а также детские площадки и тротуары уже обустроены. "Важно, что рядом с домом создается вся необходимая социальная инфраструктура: в этом году в микрорайоне открыла свои двери новая школа №7, началось строительство еще одного образовательного учреждения на 860 учащихся", - отметил он.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.