В поселке Палана на Камчатке завершили ремонт водовода по нацпроекту

Реконструкция сетей водоснабжения велась в течение трех лет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Более семи километров водовода реконструировали в поселке Палана на севере Камчатки, что позволит улучшить качество питьевой воды в населенном пункте. Работы проведены по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Завершена реконструкция водовода от водозабора до Паланы и внутриплощадочных сетей территории совхоза Паланы Тигильского района. Реализация мероприятия осуществлялась в рамках регионального проекта "Чистая вода", входящего в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Реконструкция сетей водоснабжения велась в течение трех лет - с 2021 по 2023 год. За это время было переложено 7 472 м водовода и установлено 77 новых колодцев", - говорится в сообщении.

Поселок городского типа Палана является административным центром Корякского округа в 900 км от краевой столицы. В нем проживают около 3 тыс. человек, большинство из которых - представители коренных малочисленных народов Севера.

В краевом правительстве сообщили ТАСС, что реконструкция водовода позволит улучшить качество воды в населенном пункте.