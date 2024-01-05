В Калининградской области в 2024 году откроют восемь новых школ

Кроме того, в 2024 году планируется достроить здания филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств на острове Октябрьский

КАЛИНИНГРАД, 5 января. /ТАСС/. Строительство восемь новых школ, которые рассчитаны почти на 7 тыс. учеников, планируется завершить в Калининградской области в 2024 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"В 2024 году в рамках национального проекта "Образование" федерального проекта "Современная школа" в области планируется завершить строительство восемь общеобразовательных организаций на 6 926 мест", - сообщили в пресс-службе.

Строительство новых школ и учебных корпусов идет в Калининграде, поселке Луговое Гурьевского муниципального округа, в городе Гурьевске. В курортном Светлогорске на берегу Балтийского моря ведется реконструкция школы на 624 места.

Кроме того, в 2024 году планируется достроить здания филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств на острове Октябрьский, где наряду с Владивостоком, Кемерово и Севастополем разворачивается культурно-образовательный комплекс. На 2024 год намечен также ввод в эксплуатацию онкологического центра в поселке Родники.

Новые масштабные стройки регион начинать не планирует.