Более 1,2 тыс. жителей КБР получат новое жилье по нацпроекту до конца 2024 года

Для этих целей в республике строятся многоквартирные дома, где в последующем планируется приобрести квартиры для переселения

НАЛЬЧИК, 5 января. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) предоставят благоустроенное жилье более чем 1,2 тыс. человек, проживающих в ветхом и аварийном жилье, до конца 2024 года. Новое жилье предоставляется за счет средств нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Алим Бербеков.

В части реализации федерального проекта "Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилого фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2025 года в КБР предстоит переселить 2 669 человек. Это 63 многоквартирных дома общей площадью порядка 32 тыс. кв. м, которые признаны аварийными с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

Программа реализуется поэтапно. "По первому этапу программы в 2023 году планировалось расселить 703 человека из 285 помещений аварийного жилищного фонда общей площадью более 10,2 тыс. кв. м. По второму этапу программы до конца 2024 года планируется расселить 509 граждан из 183 аварийных помещений общей площадью более 6,1 тыс. кв. м. Часть граждан уже расселена, однако основная масса будет расселяться в ближайший год", - сказал Бербеков.

По его данным, для этих целей в республике строятся многоквартирные дома, где в последующем планируется приобрести квартиры для переселения. Также приобретаются квартиры на вторичном рынке, в регионе предусмотрена и денежная компенсация.

Он пояснил, что Кабардино-Балкария в 2022 году досрочно завершила все мероприятия по расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.