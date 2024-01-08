В Анадыре в 2025 году планируют завершить рекультивацию свалки ТКО

Работы проводят в рамках нацпроекта "Экология"

ТАСС, 8 января. Рекультивацию крупной свалки твердых коммунальных отходов (ТКО) в Анадыре на Чукотке планируют завершить в 2025 году. Работы проводят в рамках нацпроекта "Экология", сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Кузнецов.

"В 2024 году продолжим очистку территории округа от отходов. Ведем системную работу, привлекая федеральные средства. <…> Проводим рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов в Анадыре. В 2023 году в рамках нацпроекта "Экология" уже выполнили работы по перемещению отходов, подготовке основания свалки, устройству проездов. Полная ликвидация запланирована на 2025 год", - написал глава региона.

Он добавил, что в 2023 году в округе были заключены концессионные соглашения о создании комплексов по обращению с отходами в Певеке и Билибино. В 2024 году планируется заключение еще одного соглашения о создании подобного комплекса в Угольных Копях. Это позволит сортировать и перерабатывать ТКО.