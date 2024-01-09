В Псковской области за год число погибших в ДТП снизилось в два раза

По словам врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислава Стармолотова, за этот период количество аварий на трассах увеличилось почти на 10%

ПСКОВ, 9 января. /ТАСС/. Число погибших в ДТП в Псковской области за последний год сократилось более чем в два раза, до 50 человек, что является наименьшим показателем для региона. Этого удалось достичь за счет модернизации дорожной инфраструктуры по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил ТАСС врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Станислав Стармолотов.

"Несмотря на рост числа ДТП, - сказал Стармолотов, - в регионе рекордно снизилась тяжесть от последствий аварий. В частности, вдвое сократилось количество погибших в ДТП, это число составляет порядка 50 человек, что вдвое ниже показателей прошлого года. Такого рекордного значения ранее не фиксировалось. Это результат накопительного эффекта от мер, которые мы принимали на протяжении последних лет при поддержке нацпроекта "Безопасные качественные дороги". "Мы активно занимались освещением улиц, перекрестков, мест вблизи пешеходных переходов, автобусных остановок. Кроме того, возводили тротуары, устанавливали камеры фото- и видеофиксации нарушений на дорогах, в основном - превышения скорости. Мы открыли также два центра дорожного травматизма, которые оперативно реагируют на возникающие ДТП", - добавил он.

Также, по словам Стармолотова, за последний год количество аварий на трассах региона увеличилось почти на 10%, до 600 инцидентов. В ближайшие два года в регионе планируется направить более 1 млрд рублей на повышение дорожной безопасности. "Среди ключевых мероприятий, которые проводятся в регионе для повышения безопасности на трассах: нанесение дорожной разметки термопластиком, модернизация и замена металлических барьерных ограждений, внедрение инновационных технологий на пешеходных переходах. В их числе - различные проекционные и световые сигналы, которые привлекают внимание водителей и выделяют в темноте пешеходов", - сказал он.

Через область проходит большой поток транзитных грузовых автомобилей, так как регион граничит с тремя странами. При этом здесь соответствует нормативу лишь 42,9% трасс при общей протяженности магистралей в 8 тыс. км. В регионе более 8 тыс. сельских населенных пунктов - по этому показателю область занимает второе место в РФ.

Основная цель нацпроекта "Безопасные качественные дороги" - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до 4 погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты реализуются в РФ с 2019 года.