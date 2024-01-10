На Сахалине обновили 10% всего жилфонда за три года

По этому показателю регион занимает одну из лидирующих позиций в стране, сообщили в правительстве области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Объем введенного за последние три года жилья в Сахалинской области составил 1,5 млн кв. м - 10% от всего жилфонда региона. По этому показателю область занимает одну из лидирующих позиций в стране, сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"В 2021-2023 годах в Сахалинской области сдали 1,5 млн кв. м жилья, что составляет 10% от существующего жилфонда <...>. Прирост ввода многоквартирного фонда составил 10% по сравнению с 2022 годом. На ближайшие 10 лет Сахалинская область обеспечена подготовленными площадками для комплексного строительства. Более 130 земельных участков будут предоставлены застройщикам, заинтересованным в сотрудничестве", - рассказали в правительстве.

По словам министра строительства Сахалинской области Алексея Колеватых, в 2024 году регион планирует сохранить высокие показатели по вводу жилья.

Основной объем жилья в Сахалинской области строится по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом России Владимиром Путиным в 2019 году. Регион в 2020 году досрочно выполнил обязательства по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. По новой программе за 2021 год расселены 3 898 человек. В 2022 году из аварийного жилфонда переехали 3 951 житель области, квартиры в новостройках получили 2 590 человек, остальные граждане воспользовались иными доступными механизмами переселения.