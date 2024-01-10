В Комсомольске-на-Амуре планируют отремонтировать более 50 км дорог за два года

В частности, в 2024 году работы проведут на 23 улицах

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Более 50 км дорог планируют отремонтировать в Комсомольске-на-Амуре за два года, сообщили ТАСС в городской администрации.

"В 2024 году ремонт запланирован на 23 улицах общей протяженностью 34,5 км. На 2025 год в планах объекты улично-дорожной сети общей длиной более 20 км", - сказали в администрации.

В частности, в 2024 году работы развернутся на двух участках Хумминского шоссе, на дороге от совхоза "Дземгинский" по направлению к поселку Старт, на Восточном шоссе, улицах Ленинградской, Жуковского, Гамарника, Щорса, Дикопольцева, Краснофлотской и других. Также планируется ремонт дорожного полотна на Комшоссе, Индустриальном и Хорпинском шоссе, проспекте Интернациональном. В 2025 году обновят, в частности, дорогу от железнодорожного переезда до подъезда к поселку Западный, подъезд к Ленинскому округу.

Объекты ремонтируют по национальному проекту "Безопасные качественные дороги", в котором город участвует с 2019 года. За пять лет привели в порядок 137 дорог общей протяженностью около 170 км почти на 2,7 млрд рублей. В 2023 году реконструировано было почти 34 км дорог.