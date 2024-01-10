В Хабаровском крае проведут работы по восстановлению леса на площади около 68 тыс. га

Мероприятия выполнят в рамках нацпроекта "Экология"

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Работы по восстановлению леса в Хабаровском крае в 2024 году проведут на площади около 68 тыс. га, сообщил ТАСС начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона Роман Ткаченко.

"Естественное восстановление леса проведут на [площади] 65,7 тыс. га, искусственное - 2,2 тыс. га", - сказал Ткаченко.

Деревья будут высаживать на всей территории края, кроме самых северных районов - Охотского и Аяно-Майского, уточнил Ткаченко. "Особенно хорошо в дальневосточном климате приживаются лиственница, ель и кедр корейский. Сеянцы этих пород более устойчивы к нашим суровым погодным условиям и менее подвержены заболеваниям", - отметил собеседник агентства.

В 2023 году работы по восстановлению леса в Хабаровском крае провели на площади 72,5 тыс. га. Как отмечалось в сообщении регионального правительства, мероприятия по воспроизводству лесов ежегодно выполняются с показателями выше планируемых. Площадь восстановленных лесов в регионе превысила объем погибших в 1,5 раза. Работы проводят по нацпроекту "Экология".

Естественное лесовосстановление представляет собой в том числе сохранение подроста и молодняка хозяйственно-ценных пород деревьев при рубках. При искусственном восстановлении проводятся посадки.