Минсельхоз КБР в 2023 году направил на нацпроекты 760 млн рублей

На мероприятия регионального проекта "Экспорт продукции АПК", в частности, направили более 665 млн рублей

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Минсельхоз Кабардино-Балкарии направил более 760 млн рублей на реализацию в регионе нацпроектов в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Министерством сельского хозяйства КБР в 2023 году на реализацию двух национальных проектов направлено свыше 760 млн рублей. В том числе на мероприятия регионального проекта "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" направлено более 665 млн рублей. Финансирование мероприятий регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" превысило 95 млн рублей", - говорится в сообщении.

В рамках перечисленных нацпроектов аграриям Кабардино-Балкарии предоставлена господдержка в виде субсидий и грантов. "Национальные проекты вносят свой весомый вклад в развитие отрасли. Направления, поддерживаемые в их рамках, тесно взаимосвязаны между собой и в совокупности дают мощный рывок для развития всего агропромышленного комплекса и, конечно же, способствуют обеспечению продовольственной безопасности страны", - пояснил министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хасан Сижажев.