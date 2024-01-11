В селе Крутоберегово на Камчатке открыли фельдшерско-акушерский пункт

Работы выполнили в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 января. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построен в селе Крутоберегово на востоке Камчатки в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Площадь ФАПа более 100 квадратных метров. Он оборудован всем необходимым медицинским оборудованием, в том числе доступен для маломобильных групп граждан. В целом фельдшерско-акушерский пункт станет хорошим подспорьем для медицинских работников Усть-Камчатского района", - приводятся в сообщении слова врио министра строительства и жилищной политики региона Артема Фирстова.

Уточняется, что в фельдшерско-акушерском пункте оборудованы зона ожидания для пациентов, прививочный, процедурный кабинеты и кабинет приема врача. Также в здании размещены стерилизационная, помещение для хранения лекарственных средств, комната для работников с раздевалкой и санузел.

Крутоберегово - село в Усть-Камчатском районе Камчатки с населением около 150 человек. Для получения плановой медпомощи жителям населенного пункта ранее приходилось обращаться в районную больницу. Всего за два года на Камчатке благодаря нацпроекту откроют еще 20 ФАПов и отделений врача общей практики.