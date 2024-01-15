В Кузбассе более 2,7 тыс. домов намерены перевести на газовое отопление в 2024 году

В 2023 году к газу в регионе подключили 351 домовладение

КЕМЕРОВО, 15 января. /ТАСС/. Более 2,7 тыс. домов планируют перевести на газовое отопление в Кузбассе благодаря нацпроекту "Экология", сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Продолжается газификация частного сектора, в прошлом году проложено более 30 км газопроводов, 351 домовладение подключено к газу. До конца 2024 года на газовое отопление планируется перевести более 2,7 тыс. домов. Общий объем финансирования из федерального бюджета с 2018 года составил более 1 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, нацпроект "Экология" является важным для региона. "От качества воздуха зависит здоровье наших жителей, поэтому мы обновляем транспорт, газифицируем частные дома, предприятия ответственно подходят к своим обязательствам в рамках нацпроекта. Все это уже дает положительные результаты, которые заметны людям", - привели в пресс-службе слова губернатора Сергей Цивилев.

С 2018 года объем выбросов снизился на 11,5%, а загрязняющих веществ на 32,27%. Планируется, что к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ снизится на 20%. Для этого в регионе закупаются новые трамваи, троллейбусы и автобусы, проводится экологическая модернизация промышленных предприятий.

Итоги по нацпроектам 2023 года

Общие расходы на реализацию нацпроектов в Кузбассе в 2023 году составили 32,5 млрд рублей, больше всего средств было выделено на решение вопросов экологии, ремонта дорог и здравоохранения.

"Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, касаются ключевых направлений работы. Только в 2023 году исполнение расходов на их реализацию в Кузбассе составило 32,5 млрд рублей. В первую очередь занимались вопросами, которые улучшают жизнь каждого кузбассовца. Среди них развитие городов и поселков, здравоохранения и образования, социальной сферы, решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства и, конечно, важного для региона вопроса экологии" - сказал Сергей Цивилев.

Больше всего средств было выделено на ремонт и строительство дорог - 9,1 млрд рублей. В прошлом году было отремонтировано 182 км автомобильных дорог, а также несколько мостов, например, 70-летний переход через реку Абу в Новокузнецке и Университетский мост в Кемерове. Была построена четырехкилометровая дорога к новому микрорайону "Березовая роща" в Новокузнецке.

По нацпроекту "Образование" в регионе открылись 66 центров "Точка роста", 4 центра цифрового образования "IT-куб", детский технопарк "Кванториум", в 41 школу закуплено новое оборудование. На эти цели было выделено свыше 4 млрд рублей.

Почти 2 млрд рублей выплачено семьям Кузбасса по нацпроекту "Демография", половину этой суммы получили семьи за рождение третьего ребенка. В регионе строится пять детских садов. Также свыше 3 тысяч человек бесплатно прошли обучение в учебных центрах региона. Благодаря поддержке нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в регионе почти в 1,5 раза выросло количество самозанятых - до 117,7 тыс. Таким образом в сфере МСП сейчас заняты почти 363 тыс. человек.