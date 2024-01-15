В Канашском округе Чувашии осенью 2024 года планируют открыть новую поликлинику

По данным минздрава республики, медучреждение будет обслуживать 35 тыс. жителей

ЧЕБОКСАРЫ, 15 января. /ТАСС/. Открытие новой многопрофильной поликлиники в Канашском округе Чувашии, где будут обслуживаться 35 тыс. взрослых и детей, планируется в октябре 2024 года. Об этом говорится в сообщении минздрава республики.

"Новая поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет обслуживать 35 тыс. жителей [Канашского] округа - как взрослых, так и детей. Ввести объект в эксплуатацию планируется к октябрю этого года", - говорится в сообщении.

Многопрофильная поликлиника с диагностическим и лабораторным блоками строится в селе Шихазаны. "Сейчас поликлиника Канашской ЦРБ находится в старом здании 1954 года постройки, в приспособленном помещении бывшего райисполкома, и его площадей уже не хватает для оказания качественной медицинской помощи. Новое здание медицинского учреждения будет четырехэтажным с теплым переходом, который соединит его с существующим корпусом", - говорят в министерстве.

Выполнено 60% строительных работ. Возведение началось в 2022 году по национальному проекту "Здравоохранение".