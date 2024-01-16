В Новосибирской области финансирование нацпроекта "Здравоохранение" увеличат на 15%

На реализацию программ в 2024 году направят 11 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" в Новосибирской области в 2024 году увеличат на 15%, сообщил в пресс-центре ТАСС министр здравоохранения области Константин Хальзов.

"Год 2023-й был финансово очень значим, было задействовано порядка 9,5 млрд рублей, которые мы потратили на закупку медицинского оборудования, ремонт наших медорганизаций. Основная доля финансирования - это модернизация первичного звена здравоохранения, строительство новых медицинских объектов - это практически 3,5 млрд рублей. В этом году сумма - это 11 млрд рублей. Также основная часть финансирования - это строительство медицинских объектов", - сказал Хальзов.

Он подчеркнул, что в 2024 году откроются новые поликлиники в Чулыме, Колывани и Оби, детская поликлиника в Барабинске, комплекс медицинских учреждений поликлинического уровня в рабочем поселке Краснозерское и хирургический корпус Колыванской ЦРБ. Кроме того, на этот год намечено открытие 16-го областного Центра амбулаторной онкологической помощи. Будут сданы и семь поликлиник, которые возводятся в Новосибирске по ГЧП. Изначально планировалось, что семь поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до августа 2022 года, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В декабре 2023 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что власти рассчитывают завершить строительство всех семи поликлиник, возводимых в рамках государственно-частного партнерства за 19,5 млрд рублей, до 2025 года: трех - в 2023 году и еще четырех - в 2024-м.

Ранее Хальзов сообщал, что в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в области планируется построить и отремонтировать 19 объектов здравоохранения к 2025 году. Это амбулатории, поликлиники, стационары.

Главная цель нацпроекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта, еще два федеральных проекта включены в нацпроект "Демография".