ЛНР в рамках нацпроекта в 2023 году получила 100 млн рублей на покупку автоклубов

Глава Минкультуры региона Дмитрий Сидоров отметил, что участие в нацпроекте "Культура" также позволило открыть в шести дворцах культуры кинозалы, оборудованные "современным цифровым кинопроекционным оборудованием"

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Города и районы Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году получили 10 передвижных автоклубов в рамках национального проекта "Культура". Как сообщил ТАСС глава Минкультуры ЛНР Дмитрий Сидоров, на их приобретение регион потратил 100 млн рублей.

"В 2023 году Луганская Народная Республика впервые приняла участие на правах полноценного субъекта Российской Федерации в национальном проекте "Культура". <...> По автоклубам плановый показатель для Луганской Народной Республики в 2023 году составил 10 единиц. Министерством культуры Луганской Народной Республики заключен соответствующий контракт с частной компанией о поставке передвижных многофункциональных автоклубов в количестве 10 единиц, общая стоимость контракта - 100 млн рублей", - сказал он.

Сидоров рассказал, что в 2023 году на создание модельных муниципальных библиотек в рамках упомянутого нацпроекта ЛНР получала межбюджетный трансферт в размере 30 млн рублей. По его словам, участие региона в нацпроекте "Культура" также позволило открыть в шести дворцах культуры кинозалы, оборудованные "современным цифровым кинопроекционным оборудованием", а также оснастить 34 музея.