Цивилев сообщил, что в Кузбассе открыли пять фельдшерско-акушерских пунктов по нацпроекту

На строительство и ремонт медучреждений в регионе из федерального бюджета выделили 38,2 млн рублей

КЕМЕРОВО, 18 января. /ТАСС/. Власти Кемеровской области открыли в регионе пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) в рамках реализации программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Пять новых модульных ФАПов начали прием пациентов в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа, поселках Николаевка и Казанково, селе Бедарево и деревне Михайловка Новокузнецкого округа. Еще один ФАП откроется 19 января после капитального ремонта в деревне Старочервово Кемеровского округа", - сказал Цивилев.

Отмечается, что на строительство и ремонт медучреждений было выделено 38,2 млн рублей из федерального бюджета. Медицинскую помощь в ФАПах смогут получать более 2 тыс. жителей региона.

В рамках проведенных работ была благоустроена территория медучреждений, а также установлены пандусы и специальные площадки для маломобильных и малоподвижных граждан, пояснили в сообщении.

Кроме того, новые модульные здания оборудовали аппаратурой для оказания экстренной помощи. В частности, приобрели электрокардиографы, автоматические дефибрилляторы, пульсоксиметры и тонометры для измерения внутриглазного давления.

"Нацпроект "Здравоохранение", инициированный президентом России Владимиром Путиным, помогает решать ключевые задачи в обеспечении жителей Кузбасса современной медицинской помощью. Мы продолжаем эту работу с первых дней 2024 года. Завершили установку мобильных медпунктов и обеспечили их современным оборудованием", - добавил Цивилев, его цитирует пресс-служба.