Капитальный ремонт поликлиники в кузбасском моногороде завершили в рамках нацпроекта

Учреждение планируют открыть в первом квартале после установки оборудования

КЕМЕРОВО, 21 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт поликлиники в городе Мыски Кемеровской области завершили в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщил журналистам губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, подводя итоги рабочей поездки в город, включенный в категорию моногородов РФ.

"Завершился капремонт поликлиники №1, ее открытие запланировано в первом квартале после установки оборудования, сейчас идут проектные работы по капитальному ремонту детской поликлиники №2, он стартует в этом году", - сказал губернатор. Он отметил, что после реализации в моногороде ряда проектов ситуация стала заметно меняться. "Мы должны продолжать эту работу, с каждым днем сообща делать наш Кузбасс лучше, мир меняется, наша страна должна занять лидирующие позиции, и Кузбасс внесет свой вклад", - продолжил Цивилев, заметив, что в рамках развития территории необходимо сохранять диалог между властями и обществом. "Очень важно, чтобы был диалог. Уверен, вместе мы справимся с поставленными на этот год задачами", - подчеркнул Цивилев.

Как пояснили в пресс-службе губернатора, в соответствии со стратегией социально-экономического развития региона в Мысках, который будучи моногородом зависим от работы угольных предприятий и энергетики, также планируется построить четыре многоквартирных двухэтажных дома, капитально отремонтировать две улицы, благоустроить сквер у памятника Аркадия Гайдару, а также ряд дворовых территорий. Кроме того, в нынешнем году в городе планируется начать строить новую школу и капитально отремонтировать еще одну.

Всего в России 319 моногородов, 24 из них находятся в Кузбассе.