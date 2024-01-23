В Ростове-на-Дону по нацпроекту капитально отремонтировали старейшую больницу

Здание 1930 года постройки является объектом культурного наследия

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт завершился в старейшей больнице Ростова-на-Дону - Центральной городской больнице имени Семашко. Работы провели в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" завершены работы по капитальному ремонту комплекса зданий городской больницы №1 имени Семашко. Это старейшее лечебное учреждение нашего города: здания 1930 года постройки являются объектом культурного наследия регионального значения. В декабре 2021 года подрядчик приступил к работам. Итоговая стоимость работ составила 690,2 млн рублей за счет средств федерального, областного и городского бюджетов", - написал он.

По данным главы администрации Ростова-на-Дону, ремонт выполнили в отделении флюорографии, поликлиниках для взрослых и детей, женской консультации и административном отделе.

"Открытие здания после проведенного капитального ремонта позволит ростовчанам получать медицинскую помощь в комфортных условиях на качественно новом уровне", - добавил Логвиненко.