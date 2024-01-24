В Пскове к 2025 году удвоится число жителей, получающих услуги сопровождаемого проживания

Проект охватит почти 90 человек

ПСКОВ, 24 января. /ТАСС/. Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте "Демография" к 2025 году увеличат в два раза количество жителей региона, которым будут доступны услуги сопровождаемого проживания. Это проект, при котором люди с ограниченными возможностями (ОВЗ) живут не в интернатах, а в специально предоставленных квартирах и ведут самостоятельный образ жизни под присмотром специалистов, планируется, что им будет охвачено почти 90 человек, сообщила ТАСС председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

"Этот проект для региона стратегический, ведь он позволяет уменьшить количество людей, попадающих в стационарные организации за счет того, что они ведут самостоятельный образ жизни. Это индивидуальный, адресный, подход к тем людям, которые страдают психическими расстройствами. Мы намерены к 2025 году увеличить в два раза количество граждан, получающих услуги сопровождаемого проживания, в проекте будет уже почти 90 человек, это очень большая цифра. И это произойдет за счет присоединения к проекту "Бобровского детского дома-интерната", - рассказала Евстигнеева.

По ее словам, власти региона оказывают поддержку общественным организациям, которые реализуют проект по сопровождаемому проживанию. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяется порядка 10 млн рублей.

"В Печорском районе есть Бобровский детский дом-интернат, его директор сейчас уже занимается вопросом создания отделения сопровождаемого проживания: чтобы дети не попадали в психоневрологический интернат, он планирует открыть первое отделение на 20 человек, для выпускников из этого детского дома. Открыть отделение - вопрос дорогостоящий, потому что воспитанники в нем должны не просто жить, но и чем-то заниматься. Например, в интеграционных мастерских есть деревообработка, растениеводство, прачечная, где люди работают", - уточнила Евстигнеева.

Псковская область является первым регионом в РФ, где был запущен проект по сопровождаемому проживанию людей с ОВЗ. Он реализуется на базе Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения. Специалисты центра разработали образовательную модель, которая подразумевает полное сопровождение детей и взрослых с инвалидностью в течение всей жизни, и заменяет специализированные дома-интернаты для людей с тяжелыми и множественными нарушениями здоровья. Центр оказывает экспертную и информационную поддержку образовательным учреждениям России, работающих с людьми с ОВЗ.

Концепция сопровождаемого проживания

Она отметила, что сопровождаемое проживание позволяет людям с ОВЗ не находиться в стационаре, а социализироваться: человек приобретает минимальные навыки к самообслуживанию, может самостоятельно приготовить еду, спланировать свой бюджет, сходить в магазин, купить продукты.

"У нас сопровождаемое проживание сейчас реализовано и в Порховском районе там действует благотворительная организация "Росток", где в четырех квартирах проживают 15 человек с ментальной инвалидностью. Также к проекту подключена благотворительная организация "Я и ты": на базе пятикомнатных квартир организовано сопровождаемое проживание 10 человек с ментальной инвалидностью. Кроме того, на базе наших интеграционных мастерских запустили проект "Я и мой выбор": был отремонтирован двухэтажный дом, сейчас в нем живут семь воспитанников из одного из психоневрологических интернатов. Они сами себя обслуживают. Есть соцработник, который присматривает за ними", - пояснила собеседница агентства.

По данным властей, Центр лечебной педагогики работает над расширением базы для сопровождаемого проживания: в списках учреждения есть порядка 30 человек, которые хотят начать жить самостоятельно, вне интерната.

"У нас есть потребность в том, чтобы людей на сопровождаемом проживании было больше. Есть желающие, кто бы хотел жить самостоятельно, выйти из интерната или совсем в него не попасть. Хороший пример - в Порховском районе, где работает Бельско-Устенский детский дом-интернат. Там недалеко есть деревня Залужье, и в ней два двухэтажных домика. В них живут ребята, выпускники из дома-интерната. Они развивают свое хозяйство, у них есть и парники, и занимаются разными направлениями деятельности, и вяжут, и делают заготовки", - добавила глава регионального комитета по социальной защите.